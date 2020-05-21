اعلامية ال "mtv" تتحدث عن التيار وحزب الله .. وسالم زهران يردّ عليها!

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كتبت الاعلامية في ال "mtv" دنيز رحمة:

"بين التيار الوطني الحر وحزب الله علاقة متوترة وسط معلومات عن انخفاض مستوى التنسيق بينهما من تواصل دائم بين رئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا مع الوزير السابق جبران باسيل إلى مستوى اللجان"

جاء الردّ على تغريدتها من مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران، الذي قال:

"صديقتي..

الكلام غير دقيق ولا يزال الحاج وفيق صفا صلة الوصل بين الوزير باسيل وسماحة السيد نصر الله ، ولقاء حصل بالفعل منذ اقل من 48 ساعة..

اما اللجان فلا تلغي الية التواصل بل تعززها على كافة المستويات..

لكِ مودتي"