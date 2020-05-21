جلسة هامة للجنة المال والموازنة اليوم: ٢٥٠ مليون دولار للاسكان و١٢٠٠ مليار لمتضرري الكورونا

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تبدو جلسة لجنة المال والموازنة التي تعقد برئاسة النائب ابراهيم كنعان الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس هامة ببنودها التي تحمل طابعا اجتماعيا واقتصاديا يهم اللبنانيين.

فعلى جدول اعمل جلسة اليوم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6250 تاريخ 7/4/2020 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).

كما تتاقش مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6279 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة لدعم اللبنانيين اجتماعيا بسلسلة اجراءات تحفيزية.

تتوزع كالآتي: دعم للعائلات الأكثر فقراً بقيمة 640 مليار ليرة، يشمل 200 ألف مستفيد، يحصل كل مواطن منهم على 400 ألف ليرة شهرياً، وذلك لمدة 8 أشهر. ومساعدات عينية لـ30 ألف مزارع (بذور وشتول)، بقيمة 15 مليار ليرة. أما على مستوى القروض كما يرمي المشروع، فهي قروض فائدتها صفر بالمئة، وتتوزع على أربعة أقسام: 14 مليار ليرة لدعم المؤسسات الصغيرة، 130 مليار ليرة لدعم المزارعين، 15 مليار ليرة لدعم الحرفيين، و200 مليار ليرة لتمويل المواد الخام للمؤسسات الصناعية.

وتبحث اللجنة ايضا إقتراح القانون الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية، اضافة الى إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء الكورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص.