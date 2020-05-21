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الدولار مفقود

21
MAY
2020
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استمرت أزمة الصرافين قائمة، وبقيت مؤسسات الصرافة مغلقة امس، فيما أظهرت حركة السوق السوداء، انّ الدولار مفقود بصرف النظر عن سعره. هذا الوضع بدأ يُنذر بمشهد سوداوي في الايام المقبلة.

 

اذ بدأت ترتسم صورة توحي بأنّ معظم السلع سوف تنضب من الاسواق في الاسابيع القليلة المقبلة. ومن هنا، يدرس مصرف لبنان مع وزارة الاقتصاد تأمين الدولارات لاستيراد سلّة مواد غذائية اساسية لم تحدّد بدقة بعد.

 

ويبدو انّ الطموحات بأن تشمل هذه السلة حوالى 15 صنفاً بدأت تخبو، اذ يتبيّن انّ القدرات المالية ضعيفة، وبالتالي قد يُصار الى تقليص عدد السلع الى حوالى 10 أصناف.

 

ومع استمرار ارتفاع الاسعار في الاسواق، تؤكّد مصادر متابعة لـ»الجمهورية»، انّ رفوف السوبرماركت ستصبح مع الوقت شبه فارغة، وانّ اللبناني لن يستطيع ان يجد لاحقاً سوى السلع التي سيؤمّن دولارات استيرادها مصرف لبنان، والتي ستشمل السكر والرز وبعض انواع الحبوب، فيما لا يزال الحليب موضع نقاشات!

الجمهورية
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