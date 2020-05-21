living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: لا يجب الخوف من الشفافية والحقائق هدفنا وتحصين موقف لبنان التفاوضي خارجيا او محليا

21
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لصحيفة "الجمهورية" : لا يجب ان نخاف من الشفافية بل على العكس. يكفي إخفاءً للحقائق ودفن رؤوسنا في التراب. العالم كلّه على إطّلاع بدقائق الوضع المالي اللبناني، فكيف الحال مع صندوق النقد الذي يزور ممثلوه لبنان بشكل مستمر، ويلتقون جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص. ولذلك علينا توحيد الموقف لتحصين موقف لبنان التفاوضي وفتح خيارات «سيدر» وغيرها من خلال البدء الفوري بالإصلاحات التي كنا قد تقدمنا بها مراراً في لجنة المال في السنوات العشر الأخيرة. وهذا ما سنقوم به في المجلس النيابي من خلال التدقيق والعمل على تحسين الخيارات لاسيما تلك المتعلقة بالودائع وباستعادة الثقة من جديد.

 

وأضاف كنعان، على الحكومة أن تنفّذ الإصلاحات التي أقرت سابقاً واليوم، وهي لا تحتاج لتفاوض أو بحث أو خطط، وإقرار التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وفقاً للمعايير العالمية كما هو حاصل اليوم.

 


وأبلغ كنعان "نداء الوطن" أنه لا يمكن الإستمرار بما هو موجود ولا يمكن التفاوض لا مع صندوق النقد الدولي ولا مع أي جهة أخرى وسط هذا التباين في الأرقام المقدرة للخسائر إذ أن الحكومة تقدر الخسائر بـ 241 ألف مليار بينما تقديرات جمعية المصارف هي بنحو 104 آلاف مليار".

وأكد كنعان أنه "تم تشكيل لجنة تقصي حقائق مهمتها التدقيق في الأرقام وهذه اللجنة التي تضم نواباً من مختلف الكتل في المجلس ستكون برئاسة كنعان وعضوية النواب علي حسن خليل، سمير الجسر، علي فياض، أدي أبي اللمع، فيصل الصايغ ونقولا نحاس ونواب آخرين، وستبدأ عملها في أقرب فرصة لكي تكون لدينا صورة واضحة حول الأرقام والخيارات، وستضم ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية كذلك نواباً من كل الكتل. وبالتالي، مهمّة هذه اللجنة ستكون الذهاب الى حقائق الامور وصوغ تصوّر مشترك يُحصّن لبنان وموقفه التفاوضي أمام اي مموّل مُحتمل، أكان هذا المموّل دولياً او عربياً او محلياً. من خلال مبادرتنا في مجلس النواب، نسعى لتحقيق هذا الأمر، لأنه بمعزل عن اي مطلب دولي أو محلي، هو ضروري في اي عملية إعادة هيكلة للدين العام ولأي خطة اقتصادية او مالية ينبغي أن تتضمن بُعداً مالياً ونقدياً صحيحاً، كما بُعداً اقتصادياً واجتماعياً حقيقياً".

وكشف كنعان انه سيدعو اعتباراً من اليوم الى اجتماعات عمل متتالية للجنة لوضع الامور في نصابها، وذلك بعدما تلقى دعماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن عدد من رؤساء الكتل.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout