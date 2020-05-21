كنعان: لا يجب الخوف من الشفافية والحقائق هدفنا وتحصين موقف لبنان التفاوضي خارجيا او محليا

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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لصحيفة "الجمهورية" : لا يجب ان نخاف من الشفافية بل على العكس. يكفي إخفاءً للحقائق ودفن رؤوسنا في التراب. العالم كلّه على إطّلاع بدقائق الوضع المالي اللبناني، فكيف الحال مع صندوق النقد الذي يزور ممثلوه لبنان بشكل مستمر، ويلتقون جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص. ولذلك علينا توحيد الموقف لتحصين موقف لبنان التفاوضي وفتح خيارات «سيدر» وغيرها من خلال البدء الفوري بالإصلاحات التي كنا قد تقدمنا بها مراراً في لجنة المال في السنوات العشر الأخيرة. وهذا ما سنقوم به في المجلس النيابي من خلال التدقيق والعمل على تحسين الخيارات لاسيما تلك المتعلقة بالودائع وباستعادة الثقة من جديد.

وأضاف كنعان، على الحكومة أن تنفّذ الإصلاحات التي أقرت سابقاً واليوم، وهي لا تحتاج لتفاوض أو بحث أو خطط، وإقرار التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وفقاً للمعايير العالمية كما هو حاصل اليوم.



وأبلغ كنعان "نداء الوطن" أنه لا يمكن الإستمرار بما هو موجود ولا يمكن التفاوض لا مع صندوق النقد الدولي ولا مع أي جهة أخرى وسط هذا التباين في الأرقام المقدرة للخسائر إذ أن الحكومة تقدر الخسائر بـ 241 ألف مليار بينما تقديرات جمعية المصارف هي بنحو 104 آلاف مليار".

وأكد كنعان أنه "تم تشكيل لجنة تقصي حقائق مهمتها التدقيق في الأرقام وهذه اللجنة التي تضم نواباً من مختلف الكتل في المجلس ستكون برئاسة كنعان وعضوية النواب علي حسن خليل، سمير الجسر، علي فياض، أدي أبي اللمع، فيصل الصايغ ونقولا نحاس ونواب آخرين، وستبدأ عملها في أقرب فرصة لكي تكون لدينا صورة واضحة حول الأرقام والخيارات، وستضم ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية كذلك نواباً من كل الكتل. وبالتالي، مهمّة هذه اللجنة ستكون الذهاب الى حقائق الامور وصوغ تصوّر مشترك يُحصّن لبنان وموقفه التفاوضي أمام اي مموّل مُحتمل، أكان هذا المموّل دولياً او عربياً او محلياً. من خلال مبادرتنا في مجلس النواب، نسعى لتحقيق هذا الأمر، لأنه بمعزل عن اي مطلب دولي أو محلي، هو ضروري في اي عملية إعادة هيكلة للدين العام ولأي خطة اقتصادية او مالية ينبغي أن تتضمن بُعداً مالياً ونقدياً صحيحاً، كما بُعداً اقتصادياً واجتماعياً حقيقياً".

وكشف كنعان انه سيدعو اعتباراً من اليوم الى اجتماعات عمل متتالية للجنة لوضع الامور في نصابها، وذلك بعدما تلقى دعماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن عدد من رؤساء الكتل.