عناوين الصحف ليوم الخميس 21 أيار 2021

الأخبار: كارتيل المدارس: إدفع... تنجح!
الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات
خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا
الديار: جمعية المصارف تهاجم خطة التعافي المالي للحكومة وتتوقع التوازن في العام 2024
الخطة البديلة: إطلاق إصلاحات هيكلية واستجابة فورية تعالج احتياجات التمويل الخارجي
نداء الوطن: هل يُقدَّم كارلوس غصن على مذبح "الكهرباء" اليابانية؟
باسيل يبتزّ "حزب الله"... "سلّم سلاحك"!
اللواء: تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات «قيصر»
برّي يتدخل مع سلامة للتنسيق مع وزني.. ومخاوف لبنانية من تخفيض عديد اليونيفيل
البناء: لبنان وسورية: وفود وزاريّة لملفات الكهرباء والنفط والترانزيت والتهريب والتبادل التجاريّ/
الصندوق السياديّ محور النهوض الماليّ بين صيغة الاستثمار و«عين المصارف” على الأصول/
النهار: عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش
الجمهورية: المال والمصرف والمصارف: صراع أرقام
the daily star: ABL: Govt must rethink approach to solving crisis
l'orient le jour: Les banques dévoilent enfin leurs alternatives