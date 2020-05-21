عناوين الصحف ليوم الخميس 21 أيار 2021

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الأخبار: كارتيل المدارس: إدفع... تنجح!

الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات



خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا









الديار: جمعية المصارف تهاجم خطة التعافي المالي للحكومة وتتوقع التوازن في العام 2024

الخطة البديلة: إطلاق إصلاحات هيكلية واستجابة فورية تعالج احتياجات التمويل الخارجي

نداء الوطن: هل يُقدَّم كارلوس غصن على مذبح "الكهرباء" اليابانية؟

باسيل يبتزّ "حزب الله"... "سلّم سلاحك"!



اللواء: تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات «قيصر»

برّي يتدخل مع سلامة للتنسيق مع وزني.. ومخاوف لبنانية من تخفيض عديد اليونيفيل



البناء: لبنان وسورية: وفود وزاريّة لملفات الكهرباء والنفط والترانزيت والتهريب والتبادل التجاريّ/

الصندوق السياديّ محور النهوض الماليّ بين صيغة الاستثمار و«عين المصارف” على الأصول/



النهار: عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش

الجمهورية: المال والمصرف والمصارف: صراع أرقام

the daily star: ABL: Govt must rethink approach to solving crisis



l'orient le jour: Les banques dévoilent enfin leurs alternatives