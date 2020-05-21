أسرار الصحف ليوم الخميس 21 أيار 2021

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نداء الوطن: خفايا



استياء فلسطيني من آلية صرف المساعدات الإغاثية من قبل "الأونروا"، إذ تبين أنها غير منظمة وشابها الكثير من الأخطاء فضلاً عن اعتماد آلية فيها الكثير من عدم المساواة وسوء التوزيع.

مسؤول فرنسي زار بيروت سراً على متن طائرة عسكرية وهدف الزيارة كان الاطلاع عن قرب على خطة الحكومة.

تردد أن سبب زيارة اللواء عباس ابراهيم إلى سوريا هو رفض السلطات السورية فتح الحدود مع لبنان لتأمين مرور العائدين من الأراضي اللبنانية.



اللواء: أسرار

همس

فوجئ خبير مالي دولي كيف ان خطة اقتصادية مالية تعد في بلد، بهدف انقاذه من أزمة من نوع ما يجري في لبنان، من دون التنسيق أو التعاون مع المؤسسات المصرفية والسلطات النقدية؟!



غمز

اقتصرت احتفالات يوم القدس، بكلمات وجهت في وقت واحد من قيادات محسوبة على محور معروف، على خلفية التدابير المتعلقة بكورونا..



لغز

يضع قطب نيابي مسيحي، بصورة دائمة، في أجواء لقاءات تعقد، مرجعية بارزة، في إطار التنسيق بعد محاولات "الهيمنة على الحصص المسيحية، من قبل تيّار معروف".

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تزداد الشكوى من درجة تمكن وزير تقني من شؤون وزارته رغم حساسيتها بعلاقتها بالشؤون المعيشية للبنانيين وتزداد الاعتراضات على تصريحات إعلامية تصدر عنه تعاكس الوقائع التي يعيشها الناس، ورغم ذلك يصر الوزير على أنه الأنجح بين زملائه وأكثرهم إمساكاً بملفاته ويعتبر انه صاحب إنجازات تحمي الحكومة.



كواليس

تقول مصادر دبلوماسية إن حرب الاستنزاف الدائرة بين كل من ثنائي تركيا وقطر وحلف السعودية والإمارات ومصر والتي صارت ليبيا مسرحها الرئيسي تدور في الفضاء الأميركي السياسي ما منح روسيا وإيران وسورية فرصة تنفس في المراقبة والاستثمار، خصوصاً مع تقرّب خليجي من سورية وانسحاب عسكري تركي نحو ليبيا من إدلب.