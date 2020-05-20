التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر مستجدات كورونا

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه:

- أجرى المستشفى 549 فحصا مخبريا.

- بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 35 إصابة.



- تم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.



- تماثلت 7 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة العوارض.

- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 184 حالة شفاء.

- تم اخراج 12 إصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.

- إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.



* مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897961.