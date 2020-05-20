تورط مجموعة أسماء من مسؤولين كبار عن السياسات المالية بسحب الدولار من الاسواق!

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أكدت مصادر مطلعة لقناة المنار ان التحقيقات أظهرت تورط مجموعة من الصرافين من فئة أ ومجموعة من مدراء المصارف ومجموعة من أصحاب شركات تحويل ونقل الاموال الى الخارج في عملية سحب $ من السوق.

وأشارت هذه المصادر الى ان هؤلاء الصرافين يشكلون شبكة مترابطة عملت على سحب $ من السوق منذ شهر آب 2019 ثم ضخه الى الخارج، وهي مرتبطة بمسؤولين عن رسم السياسات المالية والنقدية في البلد، جمعتهم المصالح المشتركة، لافتة الى ان دور كلّ مجموعة في هذه الشبكة أصبح واضحا، والايام المقبلة ستشهد مزيدا من التوقيفات وربما كشفا لأسماء المتورطين.