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اعتداء جديد على أطباء وممرضين في مستشفى وتحطيم معدات في قسم الطوارىء

20
MAY
2020
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مواطنين أقدموا عصر اليوم، على الاعتداء على عدد من أطباء وممرضي مستشفى النجدة الشعبية وتكسير وتحطيم قسم الطوارىء فيه، على خلفية منعهم من الدخول من أحد الأبواب المقفلة بسبب اجراءات كورونا.

وأفيد أن المدعو ع .ع حضر إلى المستشفى برفقة عدد من اقاربه للمعالجة وهو يعاني من اوجاع في الظهر، وتم إخضاعهم لفحص الحرارة كإجراء أولي للوقاية من كورونا، وذلك في قسم الطوارىء.

وعندما حاولوا الدخول إلى داخل المستشفى من أحد الابواب المقفلة احترازيا بسبب اجراءات كورونا، منعم أحد الممرضين. وعندها، علا صراخ ع.ع، وأصر على الدخول عنوة، وحصل تلاسن بينه وبين الدكتور و.ا.ع، فاعتدى بالضرب عليه وعلى 3 أطباء آخرين وممرضين. ثم قام ومرافقيه بتكسير بعض الكراسي والمعدات في القسم ورمي الاوراق على الارض، وغادروا المكان.

وتحدثت مديرة المستشفى منى أبو زيد فقالت: "إن ما حصل اليوم في مستشفى النجدة الشعبية غير مقبول ابدا، وهو في عهدة القوى الأمنية. من غير المقبول أن تصل بنا الأمور إلى هذا الحد، ولا نجد من يحمينا أو يدافع عن الطاقم الطبي والتمريضي الذي يبذل جهودا مضاعفة، في ظل هذه الأجواء التي نعيشها من تفشي فيروس كورونا وغيره".


أضافت: "تم الاعتداء على عدد من اطباء المستشفى والممرضين وتحطيم معدات في قسم الطوارىء من قبل اشخاص لا يملكون حس المسؤولية والوعي، ونحن كمستشفى سنرفع دعوى قضائية بحقهم لدى الجهات الامنية المختصة التي عليها متابعة الموضوع ومعاقبتهم".

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