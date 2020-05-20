قطاع الشباب والرياضة مكتب الجامعة اللبنانية في التيار يعرض تصورا لبعض الحلول التي يقترحها الطلاب لإنهاء العام الجامعي بأفضل الطرق الممكنة

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صدر عن قطاع الشباب والرياضة مكتب الجامعة اللبنانية في التيار الوطني الحر البيان التالي:

عطفا على التوجيهات والتدابير العامة الاستثنائية لانهاء العام الجامعي 2019-2020 الصادرة عن إدارة الجامعة اللبنانية، وبناء على درس لواقع المشاكل اللاحقة بجميع فروع وكليات الجامعة اللبنانية خلال الفترة الاخيرة، يعرض مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني تصورا لبعض الحلول التي يقترحها الطلاب لإنهاء العام الجامعي بأفضل الطرق الممكنة:

• إعتماد التدريس عن بعد قدر الامكان وتفعيله بشكل جدي للحصول على الغاية المرجوة منه، مع التأكيد على إعتماده من كافة الاساتذة لتفادي العودة إلى الكليات قدر المستطاع، حيث يستحال العودة إلى بعضها نظرا لوضع المبنى المترهل كما في كلية الزراعة أو لكثرة عدد الطلاب وضيق الصفوف كما في كليات العلوم والصحة.



• نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد من بداية العام منها الوضع النفسي والتعليم عن بعد خصوصا، يطالب مكتب الجامعة اللبنانية بأن يتم تخفيف المقررات والمنهج قدر الإمكان مع الاخذ بعين الاعتبار كيفية وضع الإمتحانات والموازنة بين وضع الطلاب والحفاط على المستوى المطلوب.



• بالنسبة للفصل الثاني الحالي، يقترح مكتب الجامعة اللبنانية بأن تقدّم على الاقل 30% من المواد على شكل أبحاث تطبيقية أي “projet”. أما بالنسبة إلى المواد المتبقية فيقترح المكتب تقسيمها إلى دفعات لاجراء الامتحانات على شكل امتحانين او ثلاثة كل مع 14 يوما تماشيا مع الإجراءات المطلوبة من عدم إصابة أي طالب بفيروس كورونا.



• إستعمال المدارس الرسمية لاجراء الامتحانات، وخاصة في الكليات التي تعاني من نقص في عدد الغرف وذلك لتأمين وسائل الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



• إعطاء أولوية إجراء الإمتحانات للطلاب الذين سيتخرجون هذا العام خصوصا طلاب الماستر والسنة الثالثة من الاجازة لعدم تفويت الفرصة على الراغبين بإكمال الدراسة في الخارج.



• بما يخص المواد الاختبارية لطلاب الماستر والسنة الثالثة من الاجازة، يقترح مكتب الجامعة اللبنانية إجراء الامتحانات عند الضرورة شرط احترام كافة معايير وأساليب الوقاية، وفي حال تعذر هذا الأمر يمكن تأجيل الإمتحانات للعام الجامعي المقبل على أن لا تؤثر هذه المواد على نجاح الطلاب.



• في الكليات التي لم تجر فيها إمتحانات الفصل الاول يشدد مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر على ضرورة إيجاد صيغة تقضي بتخفيف المنهج وتبسيط الامتحانات أو تأجيل إجرائها، مع إمكانية إستبدال الامتحان النهائي لبعض المواد بعلامات الامتحان الجزئي للطالب الحائز على معدل جيد، ووضع علامات إستلحاق لمن لم يوفق من الطلاب في الإمتحان الجزئي.



• إجراء مسح للطلاب الذين لم يستطيعوا التعلم عن بعد بسبب مشاكل في الانترنت أو نقص في التجهيزات بهدف إعادة شرح ما أمكن.



• بالنسبة لل Stage يدعو مكتب الجامعة اللبنانية للعمل على تخفيض عدد الساعات المطلوبة الى النصف.



• العمل على إيجاد حل لموضوع سير السيارات (المفرد والمجوز) من أجل تأمين وصول الطلاب إلى الكليات.



• الاخذ في عين الاعتبار أن عودة الدراسة إلى الكليات ستكون في فصل الصيف وسترافقها حرارة مرتفعة ولن يكون هناك جهوزية لازمة في بعض الكليات.

بالنهاية يشدد مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر على ضرورة تعاون كافة أجهزة الجامعة اللبنانية الإدارية والتعليمية مع الطلاب من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على علو شأن الجامعة اللبنانية ومصلحة طلابها وإدارييها وأساتذتها.