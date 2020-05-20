living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قطاع الشباب والرياضة مكتب الجامعة اللبنانية في التيار يعرض تصورا لبعض الحلول التي يقترحها الطلاب لإنهاء العام الجامعي بأفضل الطرق الممكنة

20
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن قطاع الشباب والرياضة مكتب الجامعة اللبنانية في التيار الوطني الحر البيان التالي:

عطفا على التوجيهات والتدابير العامة الاستثنائية لانهاء العام الجامعي 2019-2020 الصادرة عن إدارة الجامعة اللبنانية، وبناء على درس لواقع المشاكل اللاحقة بجميع فروع وكليات الجامعة اللبنانية خلال الفترة الاخيرة، يعرض مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني تصورا لبعض الحلول التي يقترحها الطلاب لإنهاء العام الجامعي بأفضل الطرق الممكنة:

• إعتماد التدريس عن بعد قدر الامكان وتفعيله بشكل جدي للحصول على الغاية المرجوة منه، مع التأكيد على إعتماده من كافة الاساتذة لتفادي العودة إلى الكليات قدر المستطاع، حيث يستحال العودة إلى بعضها نظرا لوضع المبنى المترهل كما في كلية الزراعة أو لكثرة عدد الطلاب وضيق الصفوف كما في كليات العلوم والصحة.


• نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد من بداية العام منها الوضع النفسي والتعليم عن بعد خصوصا، يطالب مكتب الجامعة اللبنانية بأن يتم تخفيف المقررات والمنهج قدر الإمكان مع الاخذ بعين الاعتبار كيفية وضع الإمتحانات والموازنة بين وضع الطلاب والحفاط على المستوى المطلوب.


• بالنسبة للفصل الثاني الحالي، يقترح مكتب الجامعة اللبنانية بأن تقدّم على الاقل 30% من المواد على شكل أبحاث تطبيقية أي “projet”. أما بالنسبة إلى المواد المتبقية فيقترح المكتب تقسيمها إلى دفعات لاجراء الامتحانات على شكل امتحانين او ثلاثة كل مع 14 يوما تماشيا مع الإجراءات المطلوبة من عدم إصابة أي طالب بفيروس كورونا.


• إستعمال المدارس الرسمية لاجراء الامتحانات، وخاصة في الكليات التي تعاني من نقص في عدد الغرف وذلك لتأمين وسائل الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


• إعطاء أولوية إجراء الإمتحانات للطلاب الذين سيتخرجون هذا العام خصوصا طلاب الماستر والسنة الثالثة من الاجازة لعدم تفويت الفرصة على الراغبين بإكمال الدراسة في الخارج.


• بما يخص المواد الاختبارية لطلاب الماستر والسنة الثالثة من الاجازة، يقترح مكتب الجامعة اللبنانية إجراء الامتحانات عند الضرورة شرط احترام كافة معايير وأساليب الوقاية، وفي حال تعذر هذا الأمر يمكن تأجيل الإمتحانات للعام الجامعي المقبل على أن لا تؤثر هذه المواد على نجاح الطلاب.


• في الكليات التي لم تجر فيها إمتحانات الفصل الاول يشدد مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر على ضرورة إيجاد صيغة تقضي بتخفيف المنهج وتبسيط الامتحانات أو تأجيل إجرائها، مع إمكانية إستبدال الامتحان النهائي لبعض المواد بعلامات الامتحان الجزئي للطالب الحائز على معدل جيد، ووضع علامات إستلحاق لمن لم يوفق من الطلاب في الإمتحان الجزئي.


• إجراء مسح للطلاب الذين لم يستطيعوا التعلم عن بعد بسبب مشاكل في الانترنت أو نقص في التجهيزات بهدف إعادة شرح ما أمكن.


• بالنسبة لل Stage يدعو مكتب الجامعة اللبنانية للعمل على تخفيض عدد الساعات المطلوبة الى النصف.


• العمل على إيجاد حل لموضوع سير السيارات (المفرد والمجوز) من أجل تأمين وصول الطلاب إلى الكليات.


• الاخذ في عين الاعتبار أن عودة الدراسة إلى الكليات ستكون في فصل الصيف وسترافقها حرارة مرتفعة ولن يكون هناك جهوزية لازمة في بعض الكليات.

بالنهاية يشدد مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر على ضرورة تعاون كافة أجهزة الجامعة اللبنانية الإدارية والتعليمية مع الطلاب من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على علو شأن الجامعة اللبنانية ومصلحة طلابها وإدارييها وأساتذتها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout