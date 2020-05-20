اجتازوا السياج التقني جنوباً وهذا ما اعترفوا به

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجنوب – القوزح، شخصين من التابعية السودانية لوجودهما بشكلٍ مشبوه في المنطقة المذكورة، وقد اعترفا أنهما اجتازا الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 19/ 5/ 2020 عبر السياج التقني – قرب بلدة يارون، وقد أوقفا من قبل جنود العدو الإسرائيلي الذين عمدوا إلى إجبارهم على العودة إلى الأراضي اللبنانية بتاريخ 20/ 5/ 2020، خلافاً للإجراءات العملانية المعتمدة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة 4 سودانيين آخرين في منطقة علما الشعب – وادي حامول، كانوا بصدد التحضير للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.