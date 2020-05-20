صفير: لا داعي لإغراق البلد في بؤس جماعي أعمق

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رأى رئيس جمعة المصارف سليم صفير أننا نجتمع اليوم لمناقشة خطة الإصلاح الإقتصادي التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في الثالثين من نيسان الفائت.







وقال خلال مداخلته أمام لجنة المال والموازنة النيابية حول الخطة الاقتصادية البديلة للجمعية، “نحن لا نشك مطلقاً بنوايا دولته الحسنة، إلا أنه لا بد لنا من تحذير اللجنة، من أنه في ما لو طبقت خطة الحكومة فإنها ستقود لا محالة إلى كارثة إجتماعية – إقتصادية”.





وأضاف، “صحيح أن هذه الأزمة لم يشهد لها لبنان مثيل من قبل وأنه لا يمكن تجنب الأذى على المدى القصير، غير أنه لا داعي لإغراق البلد في بؤس جماعي أعمق وتأخير التعافي أكثر”.