النائب ادكار طرابلسي يأسف لعدم تضمن "خطة التعافي المالي" أي اقتراح يساهم بنهوض القطاع التربوي

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أسف النائب الدكتور ادكار طرابلسي لعدم تضمن "خطة التعافي المالي الخاصة بالحكومة اللبنانية" أي اقتراح مالي عملي يساهم بالنهوض بالقطاع التربوي المدرسي والمهني والجامعي في لبنان الذي هو أحد اركان الاقتصاد الوطني ويهيئ بشكل مباشر العنصر البشري المُدرّب والكفوء والذي سيُعتمد عليه بأي نهوض محتمل.

واقترح النائب طرابلسي في اجتماع لجنة المال والموازنة بحضور الهيئات الاقتصادية طلب الدعم الدولي المخصص للاستجابة مع تحديات جائحة كورونا لدعم القطاع التربوي عبر تسديد مساهمات الوزارات المتنوعة للمدارس المجانية والخاصة ما يسعفها ويحميها من الانهيار ويبقيها على قيد الحياة، لتساهم ببقاء اللبنانيين في ارضهم.

وطالب طرابلسي باعتماد بطاقة تربوية موحدة تساوي بين جميع التلامذة اللبنانيين، وبتخصيص المدارس المهنية والتقنية والزراعية الرسمية والمؤسسات التي تقدم التدريب التخصصي بالجزء الاكبر من الدعم وبسرعة لمواكبة النهوض والتحول الاقتصادي.