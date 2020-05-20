ما جديد قضيّة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان؟!

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أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا مذكرة توقيف وجاهية بحق مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وبحق الصراف وسام س. في ادعاء النيابة العامة المالية ضدهما وضد آخرين بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيئة الدولة المالية وتبييض الاموال.

وقرر ترك الصراف وليد و. لقاء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، وترك الصرافين مازن ف. وماهر ص. لقاء كفالة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الصراف عبد الرحمن م. المتواري عن الانظار، بحسب الوكالة الوطنية.