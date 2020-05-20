توقيف مرتكبي جريمة مرجحين - الهرمل... اليكم التفاصيل

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اعلنت المـديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 18/5/2020، وفي محلّة مرجحين - جرد الهرمل، عُثر على: ح. ن. (مواليد عام ۱۹۹۲) مصاباً بعدّة طعنات بواسطة آلة حادة في وجهه، ورقبته، ومختلف أنحاء جسمه، وهو بحالة غيبوبة، ووضعه الصحي خطير، وقد نُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وعلى الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة المتابعة الفورية والحثيثة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلَين، وتوقيفهما في خلال أقل من ساعتين على حصول الحادثة، وذلك أثناء محاولتهما الفرار الى محافظة الشمال على متن فان لنقل الركّاب، وهما: م. ن. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) و أ. أ. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني).

وتبيّن انهما من أصحاب السوابق بجرائم تعاطي مخدرات، وسرقة، ومحاولة قتل وإطلاق نار.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على استدراج (ح. ن.) الى محلة جرد مرجحين، وطعنه بهدف قتله، نتيجة خلافات مادّية فيما بينهم بسبب المخدرات.

وأودعا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".