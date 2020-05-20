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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 أيار 2020

20
MAY
2020
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 الأخبار: علم وخبر


انقسام المجموعات

تواجه المجموعات المنضوية في «الحراك الشعبي» انقساماً في ما بينها حول أنواع النشاطات الواجب القيام بها، وأماكنها، وهو ما أدّى إلى تضاؤل عدد المعتصمين منذ استئناف النشاطات في اليومين الأخيرين. وقد اقتصر الحضور أمام وزارتَي الاقتصاد والعدل على أعداد ضئيلة، معظمها تنتمي الى مجموعات حديثة الولادة. في حين تغيب المجموعات والأحزاب التي تنشط سياسياً وشعبياً، وما زالت غير قادرة على إنتاج جبهة معارضة واحدة بعد فشلها في التوافق على ورقة سياسية واقتصادية واجتماعية مشتركة. على مقلب آخر، عاد حزبا القوات والكتائب الى الشارع، ولكن بانتقائية تمثلت في اعتصامهما أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء عادل وكشف الفساد في ملف الكهرباء والنفط. وقد آثر الحزبيون عدم إظهار انتماءاتهم الحزبية.

 


اعتداء عسكريّ على طبيب

اعتدى عناصر من الجيش على الدكتور لؤي شلبي في طوارئ مستشفى دار الشفاء في طرابلس أثناء قيامه بواجبه الطبي بمعاينة مصاب بطلق ناري. أراد الطبيب إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جداً. ولما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية طبية عاجلة، تهجّم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب، علماً بأنه عرّف عن نفسه. وقد وُثّق الاعتداء بواسطة كاميرات المراقبة في قسم الطوارئ في المستشفى.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

لاحظت مصادر وزارية أن وزير المال يقف حائراً ما بين تفهمه لوجهة نظر المصارف انطلاقاً من خلفيته المصرفية وما بين موقفه كوزير محكوم بالتوجهات السياسية.

سألت مصادر سياسية أين أصبحت معالجة الوزير دميانوس قطار لملف النفايات وما المستجد فيه.

 

تستغرب أوساط قانونية عدم مبادرة القضاء المختص حتى الآن إلى الاستعانة بخبراء فنيين لحسم الجدل حول الخلاف الحاصل بشأن ملف الفيول المغشوش.

 

 

 

اللواء: أسرار


همس
لا يستبعد مصدر مطلع على أجواء صندوق النقد الدولي، قرضاً رمزياً، لا يتعدى المليار أو المليارين، كمرحلة أولى اختبارية، بعد استكمال المفاوضات.


غمز
نُصحت قيادة حزبية، بالنأي عن التطرق إلى الملف المالي والنقدي، نظراً لحساسية وتعقيدات التجاذبات الدولية، حول هذا الملف.


لغز

تجري معالجة الملف التربوي وفقاً لحسابات، يختلط فيها الشخصي بالربحي، من دون الالتفات إلى الاعتبار الأكاديمي أو شمولية الوضع الناجم عن فايروس كورونا.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إن التشاور اللبناني السوري العراقي على بناء منصة تعاون اقتصادي وأمني قطعت شوطاً مهماً وإن بين بنودها تجارة الترانزيت وملف النفط والمشتقات النفطية والتهريب وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب وتطوير التبادل التجاري بالعملات الوطنية وسيتوّج بلقاء ثلاثي تستضيفه بغداد.

 


كواليس

رأت مصادر دبلوماسية أن قدرة تركيا على حماية ما حققته في ليبيا دون تحمّل تبعات داخلية لإرسال وحدات من الجيش التركي يستدعي نقل كل الوجود العسكري للجماعات المسلحة في سورية نحو ليبيا. وقالت إن تركيا أرادت استعمال ورقة القوة التي خسرت الحرب بسببها في سورية لتربح دوراً في ليبيا وهي عنوان الشرعية الدستورية.

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