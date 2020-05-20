عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 أيار 2020

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الديار: هل تفتح زيارة اللواء ابراهيم لدمشق الباب لمزيد من التواصل اللبناني ـ السوري؟

المحاصصة تشل عمل الحكومة و«لبنان القوي» : نحارب الفساد اكثر من الجميع

الشيخ نعيم قاسم : لا تحاسبوننا على حلفاء واصدقاء بل عن أنفسنا

الأخبار: التلامذة رهائن الأقساط | كارتيل المدارس: الأمر لنا!

القضاء يفتدي سلامة بمرؤوسيه!

عداد كورونا إلى 954 إصابة: عزل المناطق «الخرطوشة» الأخيرة

نداء الوطن: الحكومة... 100 يوم من التخبّط وباسيل يفرض "سلعاتا" على دياب

الطريق إلى صندوق النقد يمرّ بـ"المعابر"



اللواء: «الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات.. وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!

مفاوضات لبنانية - سورية بالتزامن مع مفاوضات الصندوق.. والحريري يسأل باسيل عن الـ45 مليار دولار

النهار: تخبط حكومي يسابق التفلت واحتفالية للمئة يوم!

البناء: اللواء إبراهيم ممثلاً رئيسَي الجمهوريّة والحكومة على خط بغداد دمشق لشبكة أمان اقتصاديّة/ دياب يربح رهان سباق الـ 100 يوم ويستعدّ لماراتون الـ 100 أسبوع / قاسم: نتوقع اتفاقاً مع صندوق النقد.. وزيادة الضغط تضرّ بحلفاء أميركا /

الجمهورية: تمديد التعبئة تجنباً للأسوأ

the daily star: Cabinet to approve two-week lockdown extension



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