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إجتماع إقتصادي تداول في سبل توسيع آفاق التعاون بين الصناعيين اللبنانيين واللبنانيين المقيمين في الكويت

19
MAY
2020
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عقدت رئيسة لجنة التواصل مع الإنتشار اللبناني لدى جمعية الصناعيين اللبنانيين جويس جمال وبالتعاون مع الملحق الإقتصادي في السفارة اللبنانية في دولة الكويت د. شادي أبو ضاهر إجتماعا إقتصاديا بواسطة وسائل التواصل الإلكتروني خصص لبحث سبل التعاون في مجال الصناعات الغذائية كمرحلة أولى بين البلدين.

حضر الإجتماع السفير فاسكان كفلكيان من وزارة الخارجية اللبنانية، رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقيب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، أمين عام نقابة الصناعات الغذائية والعلاقات الخارجية منير بساط، رئيس تجمع صناعيي البقاع ومنسق العلاقات الدبلوماسية نقولا أبو فيصل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين ومصنعي المواد الغذائية.

تداول المجتمعون في " سبل توسيع آفاق التعاون الإقتصادي بين الصناعيين اللبنانيين واللبنانيين المقيمين في الكويت، وكيفية زيادة التبادل التجاري ورفع الصادرات اللبنانية، وفي مرحلة أولى المنتجات الغذائية، إلى دولة الكويت". 

ويأتي هذا الاجتماع كخطوة اولى ضمن سسلسلة خطوات ستشمل قطاعات أخرى تنظمها لجنة التواصل مع الإنتشار اللبناني لدى الجمعية بين لبنان وبلدان الإنتشار.

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