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"قرَّفتونا"...

19
MAY
2020
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"قرَّفتونا"...

لأنكم متمسكون بسياساتكم السابقة التي أوصلتنا إلى الهلاك أو تكاد، "قرَّفتونا".

لأنكم مصرُّون على شعاراتكم الطنانة ووعودكم الرنانة، التي لا يسلك أي منها طريقه إلى التنفيذ، "قرَّفتونا".

لأنكم تستثيرون العصبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية لذرِّ الرماد في العيون والتغطية على ارتكاباتكم، "قرَّفتونا".

لأنكم مصرُّون على تجاوز منطق الدولة، "قرَّفتونا".

لأنكم تحولون دون مثول مطلوبين أمام القضاء، "قرَّفتونا".

لأن سياستكم جوهرها المزايدات، أو التهشيم في الغير، من دون تقديم أيِّ فكرة إيجابية، أو القيام بأي عمل ينفع، "قرَّفتونا".

لأنكم الجلادون، لكنكم تتهمون الضحية بالجلد، "قرَّفتونا".

لأنكم كنتم تدافعون عن الخطأ وتهاجمون المعترضين عليه، "قرَّفتونا".

ولأن بلدكم الثاني، أو ربما الأخير، هو لبنان، وبلدكم الأول هو راعيكم الإقليمي وحليفه الدولي، "قرَّفتونا".

"قرَّفتونا". صح. إذاً، "فلنغيِّر جو"، ونستعيد أبرز ما جاء في بعض المواقف اليوم:

سليمان فرنجية رجل صادق. عندما كنت رئيس حكومة "ما كنت قادر سكر الحدود لأن ما فيي اوقف بوجه مصالح بعض اللبنانيين في سوريا". جميعنا لبنانيون، فالى متى سنستمر بالكلام عن حقوق كل طائفة. "ما يرجعني باسيل عالتاريخ احسن ما ارجع عالتاريخ". من عرقل "سيدر" هم من كانوا ضد الإصلاحات.

انتهى الاقتباس. فلنعد إلى الجَدّ.

ابرز الاخبار اليوم، جلسة مجلس الوزراء الذي يستعد لتقييم اداء الايام المئة الأولى من عمر الحكومة الخميس.

الرئيس عون يركز في مستهل الجلسة على أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في اطار مكافحة الفساد، ويشدد على ان هذه التحقيقات لا بد ان تصل الى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها.

أما رئيس الحكومة حسان دياب، فيعتبر تزامناً مع القرارات المتعلقة بالتعبئة، أن استمرار حالة الفلتان، سيدفع الى قرار بإعادة إقفال البلد بشكل كامل، مع إجراءات غير مسبوقة، لأن حياة الناس أهم من الاقتصاد.

لكن، في موازاة الموقفين، خبر لافت، تمثل بزيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لسوريا اليوم، حيث بحث مع السلطات السورية في جملة من الملفات، من ضمنها التهريب والمعابر غير الشرعية وكيفية التعامل مع موضوع انتقال الاشخاص بين البلدين في ظل ازمة كورونا.

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