دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة mtv !

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تقدم المحامي إيلي أسود، صاحب موقع "الأخبار" على الفايسبوك، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية في حق ميشال غبريال المر، بصفتيه الشخصية وكرئيس مجلس إدارة محطة Mtv، وذلك بجرم القدح والذم والإساءة الى سمعة وكرامة الشاكي.

ويأتي الإخبار على خلفية حلقة التبرعات التي أطلقتها المحطة لصالح مؤسسات ومستشفيات وأفراد أدارها الإعلامي مارسيل غانم وحضرها نقيب المحامين ملحم خلف، وقد وصلت قيمة التبرعات الى 30 مليار ليرة لبنانية حسب ما أعلنت المحطة.

وعلق موقع "الأخبار" على الموضوع بالإشارة الى أن "الحلقة جرت من دون رقابة وزارة المال أو حضور مندوب عنها، ما دفع بموقع Mtv الى توزيع نص يتضمن إتهامات وإساءات في حق صاحب الموقع بحسب ما ورد في الإخبار".

وقد كلف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الإخبار ومخابرته بالنتيجة.