3 اصابات جديدة بكورونا في هذه البلدة!

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أعلنت بلدية مجدل عنجر في بيان، أنها "تلقت ثبوت 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، بعد الفحوص التي أجريت لعدد من أهالي البلدة على أثر ظهور عدد من الاصابات تجاوزت ال10".



وفي هذا السياق، توجه رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين بنداء الى اهالي البلدة وقال: "مع تزايد حالات الكورونا في بلدتنا الحبيبة وفي ظل حالة التراخي العامة واللامبالاة لدى كثيرين، أجد نفسي مضطرا إلى أن أتوجه إلى كل الغيورين والواعين في البلدة للوقوف معا في وجه المستهترين والمتهورين، ولنكن على قدر المسؤولية الملقاة على أكتافنا في هذه الظروف الصعبة".



أضاف: "إن التطورات الأخيرة تضعنا أمام تحد كبير لحماية أنفسنا وبلدتنا التي طالما تغنينا بحبنا لها. وتحتم علينا جميعا أن نتخذ كل ما هو متاح من سبل للوقاية من هذا الوباء وأخذ الاحتياطات الموصى بها، لجهة التباعد الاجتماعي، وردع كل من يتصرف بعدم مسؤولية، الأمر الذي من شأنه أن يصيب بلدتنا ومجتمعنا بالأذى من حيث يدري أو لا يدري".



وتابع: "لن نكون على قدر هذا التحدي، إلا بوحدتنا ووعينا وتكاتفنا وتعاضدنا ونصحنا لبعضنا البعض واتباعنا التوجيهات الصحية والطبية التي أصبحت معلومة لدى الجميع. وسننتصر بإذن الله".