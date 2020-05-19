مجدداً .. الحريري يهاجم النائب باسيل!

A + A -

اشار الرئيس الأسبق سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين، الى انه "ما دام مؤتمر "سيدر" هو الحل والآن أصبح بالنسبة إليهم الحل، لماذا لم يتم العمل به وعرقلته؟"، وقال: "انتظرنا المصيبة حتى قررنا التزام "سيدر" بعدما كان الدعم 11 مليارا أصبح اليوم أقل بكثير".



واعتبر ان "سيدر كان المنقذ، ونحن امام واقع صعب جدا مع المفاوضات التي يقودها صندوق النقد الدولي. لا أريد الانتقاد لمجرد الإنتقاد، ولكن أرى أن كل فريق في الحكومة يتحدث بعكس الآخر، وحتى الجهات السياسية "كل واحد عم يحكي شي" بموضوع الخطة الإقتصادية". ولفت الى ان "من عرقل "سيدر" أثناء رئاستي للحكومة، هم أنفسهم ضد الإصلاح". وهاجم النائب جبران باسيل :" باسيل حكى وخصص المسيحيين للدعوى للحوار.. واذا بدنا نكفي بهالتفكير وبهالعنصرية بده يطير حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين".