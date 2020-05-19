ماذا كشف اتحاد بلديات صور عن الإصابات بالكورونا؟

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل 3 حالات مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها بcovid-19 وافدة من إحدى الدول الإفريقية.

كما صدرت نتيجة الحالة المشتبه بإصابتها التي سجلت أمس، وهي سلبية. وتم تسجيل اليوم حالة وحيدة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير".

وأشارت إلى أن "عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 40 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 32 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و5 حالات محلية، وتماثل 6 منهم إلى الشفاء بشكل تام".

ولفتت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر وفرق المستجيب الأول تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الPCR الخاصة بهم، ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة التزام الحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من قبل رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة".