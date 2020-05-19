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"كهرباء لبنان" تكشف عن سبب إزدياد ساعات التقنين!

19
MAY
2020
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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وبالرغم من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لباخرتي الغاز اويل والفيول اويل الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني، فقد تعذر تفريغ حمولتهما بسبب التأخر في رفع الحجز المالي Financial hold من قبل المصارف الأجنبية التي يعتمدها المورّد، الأمر الذي أدى الى انخفاض مخزون هاتين المادتين الى الحدود الدنيا بحيث أشرف على النفاذ.


بناء عليه، تراجعت التغذية بالتيار الكهربائي الى حدودها الدنيا وازدادت ساعات التقنين في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، خصوصا وأن هذا الوضع ترافق مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تجاوزت معدلاتها الموسمية، مما رفع الطلب على الطاقة بشكل كبير.


وبعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 19/5/2020، تبلغت المؤسسة عبر المديرية العامة للنفط برفع الحجز المالي عن الشحنتين المذكورتين، بما يسمح بالمباشرة بعملية تفريغ حمولتهما، وتاليا بعودة التغذية الكهربائية تدريجيا الى ما كانت عليه.


إن مؤسسة كهرباء لبنان، اذ تعتذر من المواطنين عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، ستعلمهم بأي مستجدات في هذا الشأن.

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