6 رحلات تصل تباعاً اليوم ضمن خطة الاجلاء

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان 6 رحلات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تصل اليوم الى المطار وتقل على متنها لبنانيين من الخارج وذلك ضمن خطة الإجلاء التي وضعتها الحكومة اللبنانية في مرحلتها الثالثة التي بدأت في 14 الحالي وتستمر حتى 24 منه.

وستصل هذه الرحلات تباعا بدءا من الاولى من بعد الظهر حيث تصل طائرة من الكويت تليها عند الثانية والنصف من بعد الظهر طائرة من الدوحة وعند الرابعة عصرا تصل طائرة من تبليسي - جورجيا،على ان تصل طائرة من باريس عند السادسة مساء تليها طائرة من ابيدجان عند الحادية عشرة والنصف ثم من كوتونو في الاولى بعد منتصف هذه الليلة .

تجدر الإشارة الى ان الرحلات المقررة اليوم الثلاثاء 19 ايار هي من الرحلات التي لم يخضع ركابها مسبقا لفحوص PCR قبل صعودهم الى الطائرات وبالتالي فإنهم سيخضعون لإجراء هذا الفحص عند وصولهم مباشرة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وينقلون بعد ذلك الى الفنادق المخصصة لهم في إنتظار صدور نتائج هذا الفحص .