في مستهل مجلس الوزراء .. هذا ما قاله الرئيس عون

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ركّز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء على "أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد"، مشددا على "ضرورة وصولها الى نهايتها في كل المواضيع التي تناولتها سيما وأن الرأي العام يتابع ما يجري وينتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال".





ودعا عون المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع بعد جلسة مجلس الوزراء للبحث في موضوع التعبئة العامة.





هذا ويبحث مجلس الوزراء في 16 بندا ومن أبرز البنود عرض وزارة الطاقة للكتاب الموجه إليها بتاريخ 11 الحالي من سوناطراك، اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء الرسوم على جميع أنواع التبغ والتنباك المستورد، طلب وزارة التربية مباشرة الاساتذة المتعاقدين بالساعة بالتدريس في المعاهد والمدارس الرسمية عند بدء العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ قبل تصديق عقودهم، وإعطاء بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة، عرض مجلس الأنماء والأعمار تقرير حول استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات.