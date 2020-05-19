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بيان توضيحي من بوب فينانس

19
MAY
2020
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أصدر بوب فينانس بيان توضيحي حول صرف المساعدات الإغاثية الطارئة الممنوحة من الأونروا جاء فيه:

في 19 أيار 2020 بعد أن بدأت شركة بوب فينانس في صباح اليوم الأول من انتهاء فترة الإغلاق بصرف المساعدات الممنوحة من وكالة أونروا على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مراكزها ال 700 المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وفقاً لاتفاق حصري مع الوكالة، حصلت حالات تجمهر كبيرة أمام مراكز الشركة وعدم التزام بالآلية الموضوعة من قبل الأونروا لاستلام المساعدات، ما اضطر قوات الجيش والقوى الأمنية لضبطها حفاظاً على السلامة العامة وحرصاً على تأمين التباعد الاجتماعي في الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

واذ تبدي شركة بوب فينانس تفهمها لهذا التوافد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وبعد فترة الإقفال، إلا أنه يهم إدارة الشركة تذكير المؤهلين للاستفادة من هذه المساعدات الطارئة بضرورة التقيد باللوائح الإسمية والأبجدية اليومية الموزعة من قبل وكالة الاونروا وحصر الحضور إلى مراكز بوب فينانس بالمعنيين دون سواهم فضلاً عن الالتزام بإرشادات السلامة. كما تطلب الشركة من اللاجئين المعنيين حصر مراجعاتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذه المساعدات وشروط الاستفادة منها بوكالة الأونروا.

تذكير بالترتيب الأبجدي المعتمد من قبل الأونروا لصرف المساعدات عبر مراكز بوب فينانس:

-أيام 18، 19، 20 و21 أيار: كل عائلات شبكة الأمان الاجتماعي وعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا. بالاضافة إليهم عائلات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا التي يبدأ الاسم الأول بحرف "ي".
- يوم 22 أيار أحرف: ر، ج، غ.
- أيام 23، 27 و28 أيار: أ، ع.
- يوم 29 أيار: ت، ث، ط، د، ض، ز، ل، و، ذ، ظ.
- 30 أيار: س، ش، ص
- 1 حزيران: ح، ه.
- 2، 3 و4 حزيران: م، ن.
- 5 و6 و8 و9 حزيران: ب، ف، ك، ق، خ.

 

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