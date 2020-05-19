بعد إصابة أحد سكان كوسبا بـ كورونا... هذا ما فعله البطريرك يازجي

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أعلنت رعية كوسبا الأرثوذكسية في بيان، أنه "بعد خبر إصابة أحد سكان بلدة كوسبا بوباء كورونا، اتصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي بكل من رئيس البلدية عقل جريج، والدكتورة وفاء جريج، وكاهن الرعية الاب ديميتريوس اسبر للاطمئنان ولافتقاد ابناء البلدة والإطلاع على التدابير التي تقوم بها كل من الكنيسة والبلدية في هذا الشأن، وأكد لهم يازجي أن البطريركية دائما إلى جانب جميع أبنائها في كوسبا، وأن كل الامكانات المتاحة في جامعة البلمند والدير هي في خدمة الجميع في هذه المرحلة الصعبة بسبب انتشار هذا الوباء. وتمنى يازجي للجميع دوام الصحة والعافية".