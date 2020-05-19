للحصول على مستحقاتكم .. هذا ما يجب القيام به

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أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم، أنه "بعد الاقفال القصري بسبب كورونا نعلن معاودة الدفع، ونطلب من كل المواطنين الواردة اسماؤهم على موقع وزارة المهجرين الإتصال بصندوق المهجرين لأخذ موعد لقبض مستحقاتهم".

ولفتت في مرتمر صحفي عقدته صباح اليوم الثلاثاء، إلى أنه "بالنسبة للقرى التي عملنا على انجاز ملفاتها وهي القرى دون العشر ملفات، نطلب من المواطنين الذين اتصلنا بهم سابقاً معاودة الاتصال بالوزارة وأخذ المواعيد لاستكمال ملفاتهم، اما الباقون سنعاود الاتصال بهم تباعاً".

واشارت وزيرة المهجرين إلى أن "الوزارة حذّرت من قانونين قانون اقفال الملف ومساعدة الاهالي بإستحصال رخص وقانون يتعلق بمشاريع تحفيزية بالريف".

وختمت، "باب الوزارة مفتوح امام كل الشكاوى وكل الاسئلة، واتمنى على جميع العاملين في الوزارة التعاون مع المواطنين لاقصى الحدود".