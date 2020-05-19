هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

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لا تزال كتل هوائية حارة تضرب المنطقة بقوة وتؤدي الى طقس حار جدا خصوصاً جبلاً مع درجات حرارة فوق معدلاتها مع بقاء الرطوبة متدنية ورياح نشطة في بعض المناطق مما يزيد من خطر نشوب حرائق.





طقس اليوم على الشكل التالي:



الثلاثاء: يستمر الطقس حار جدا وجاف الحرارة تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٨ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.



١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٦ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٤ درجة

٢- الرياح شمالية شرقية ٤٠ كم/س

٣- الرطوبة ٤٠٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢





طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:



الاربعاء: يستمر الطقس حار جدا وجاف وتنخفض الحرارة قليلاً وتسجل الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٦ الى ٣٧ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.



الخميس: يستمر الطقس حار جدا وجاف وترتفع الحرارة قليلاً وتسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٨ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.