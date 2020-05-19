ثلاثية لجنة المال والموازنة هذا الاسبوع: ٢٥٠ مليون دولار للاسكان و١٢٠٠ مليار لمتضرري الكورونا... وخطة الحكومة والاموال المنهوبة

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بعدما فرض وباء الكورونا تعليق الجلسات الاسبوع الماضي، تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة عند الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في ساحة النجمة، لمتابعة درس إقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد الأموال المنهوبة.

اما على خط بحث "الخطة الحكومية" ، فتعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة كنعان الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، وذلك لمتابعة الإستماع إلى وزيري المالية والإقتصاد والتجارة حول خطة الحكومة المالية والإقتصادية، بحضور مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات النقابية.

وبمتابعة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تعقد لجنة المال والموازنة جلسة الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس لدرس جدول الأعمال التالي:



مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6250 تاريخ 7/4/2020 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).

مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6279 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة لدعم اللبنانيين اجتماعيا بسلسلة اجراءات تحفيزية.

إقتراح القانون الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية.

إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء الكورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص.