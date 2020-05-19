عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 أيار 2020

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الأخبار: ترحيل العمال الأجانب: من يضمن الحقوق؟

عودة «سيدر»... بشروط صندوق النقد

الاصابات ترتفع والتعبئة تنخفض... الاقتصاد أولاً؟

الديار: تحذيرات روسية من «نوايا» أميركية «مبيتة» حول الحدود اللبنانية ـ السورية

باريس تربط «سيدر» «بالصندوق» «والفيتو» الخليجي يقلص الاموال الى «النصف»

دياب «مستاء» وينأى بنفسه عن صراع «التيار» «المردة» : حزب الله لم يتدخل ؟



نداء الوطن: حكومة دياب على "المشرحة" الدولية... الطريق إلى "سيدر" تمرّ بصندوق النقد

إستنزاف "الخاصرة الرخوة"... التهريب "على الخطين"!





اللواء: أزمة الإقتراض المالي: شركاء سيدر ينصحون بتسريع الاتفاق مع الصندوق

أرقام سلامة تصدم المفاوضين الدوليين.. والإدعاء على مسؤول العمليات في المركزي لم يوقف انهيار الليرة

البناء: عشية نهاية الـ100 يوم: آليّة تطبيقيّة لدولار الاستيراد الضروريّ بإجازات رسميّة / الحكومة بحضور سفيرَيْ أميركا وفرنسا لتعويم سيدر من بوابة خطة الكهرباء / العريضيّ في بعبدا للقاء باسيل وتيمور جنبلاط… وموجة بهاء الحريريّ تتراجع /

النهار: "سيدر" ومشاريعه وراء قاطرة صندوق النقد الدولي



الجمهورية: العالم لا يثق بـ "إلتزامات" الحكومة



the daily star: Lebanon's COVID-19 count hits 931 cases

l'orient le jour: Taux de change livre/dollar : flou total sur le marché noir