أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 أيار 2020

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الجمهورية: أسرار





تسرُّب مضمون إحدى الدراسات

تلقّى مسؤول في مؤسسة غير حكومية لوماً كبيراً لتسرُّب مضمون إحدى الدراسات التي طلب وضعها لقياس مزاج الرأي العام متعهّداً بكلفتها معتبراً ما جرى بأنه غير أخلاقي.

مرسوم في أحد الأسلاك الأساسية

يُردّد مرجع كبير أمام حلقة ضيّقة من معارفه أنه لن يوقّع على مرسوم في أحد الأسلاك الأساسية في الدولة قبل أن يُنهي «الموّال اللّي براسو».

أمراء الحرب

تُردّد أوساط مرجعية روحية أمام زوارها أن أمراء الحرب لا يمكنهم إرساء السلم ولا يُعوّل عليهم في بناء دولة.

















البناء: خفايا وكواليس



خفايا

استغربت مصادر دبلوماسيّة قيام سفراء دول عربية بجولات على شخصيات لا صفة رسمية لها فيما يقاطع هؤلاء رئيس الحكومة، وسألت إذا كانت السفيرة الأميركية لا تفعل ذلك فلحساب مَن يتصرفون بهذه الطريقة؟ وهل يجرؤون عليها في غير لبنان وألفباء التكليف الدبلوماسي هو تمثيل دولة لدى دولة؟



كواليس

قالت مصادر عربية في بغداد إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مهتم بتشغيل أنبوب النفط العراقي عبر سورية ولبنان الى المتوسط لوضع حد للعمولات الهائلة التي يتقاسمها المستفيدون عبر مبيعات النفط من منفذ البصرة وإنه واثق من قدرته على الفوز بالمشروع.

نداء الوطن: خفايا

استغربت مصادر سياسية سلوك وزير الاقتصاد راوول نعمة، الذي يبادر إلى "الحرد" فيحمل ملفه ويغادر الاجتماع في كل مرة تسير مناقشة موضوع ما بشكل تتعارض فيه آراء المشاركين مع رأيه.

يتردد ان تياراً بارزاً فرض على بعض نوابه وعلى رؤساء بلديات محسوبة عليه المساهمة في تمويل حملة شتول زراعية.

اللواء: أسرار

همس

قال خبير دولي، في مجال الخبرة المالية، ان مجلس الإدارة الجديد، الذي سيُعين في الكهرباء، يحمل في طيّاته مؤشرات حقيقية، حول النية في إصلاح القطاع أم لا..



غمز

نقل عن مرجع نيابي استعداده للسير في كل ما يخدم المساعدة على توفير الأموال اللازمة لإعادة الثقة إلى الانتظام العام، محلياً ودولياً..



لغز

فوجئت شخصيات مالية وإدارية رفيعة ومصرفية، بتوقيف موظف كبير في مصرف لبنان، وما تزال تشكك في ما يخرج من تسريبات حول اعترافات أو مشاركة في أفعال جرمية؟