تقليص التزامات «سيدر»؟

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- التزامات الدول في مؤتمر «سيدر» قلصت من 11 مليار دولار إلى نحو 5 مليارات

- هذا التقليص في التزامات «سيدر» المالية سببه الرئيسي «فيتو» دول الخليج









وفقا للمعلومات، فان التزامات الدول في مؤتمر «سيدر» قلصت من 11 مليار دولار إلى نحو 5 مليارات، والسبب لا يعود فقط للأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصادات العالمية بسبب «كورونا»وتبدل الأولويات لديها، بل بسبب تراجع عدد من الدول عن التزاماتها، ما يجعل الإبقاء على المبالغ التي رصدت قبل عامين أمراً صعب المنال، وهذا التقليص في التزامات «سيدر» المالية سببه الرئيسي «فيتو» دول الخليج، التي تشكل رافدا اساسيا للاموال، على الحكومة اللبنانية، فهذه الدول لم تبد اي اشارة ايجابية تجاه حكومة دياب، ووفقا لتلك الاوساط فانها ابلغت من يعنيهم الامر انها لن تدفع اي «فلس» "لحكومة حزب الله".