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اليورو يقفز أمام الدولار الأمريكي..!

18
MAY
2020
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قفز اليورو يوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى إنشاء صندوق للانتعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية عند 1.09225 دولار وارتفع 1.3 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ أوائل مارس، مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد منذ أبريل 2017 .

ويسعى الإتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة مهمة للأمام، إلى تجاوز المأزق بشأن الدين المشترك لمنطقة اليورو وأن يكون خطة أولية لإتفاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي.

وأورد بيان مشترك للمستشارة الألمانية وماكرون "دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الاوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا وموقتا ومحدد الهدف في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة "500 مليار يورو".

روسيا اليوم
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