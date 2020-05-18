رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي استغربت قرار إلغاء الشهادة الثانوية

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عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعا طارئا اليوم (أون لاين ) عقب قرار الغاء الامتحانات الرسمية وانهاء العام الدراسي، فعرضت خلاله النتائج المترتبة عن هذا القرار على الصعيد التربوي لا سيما في العام القادم.



أكدت الهيئة الإدارية للرابطة في بيان مجددا "حرصها على الشهادة الرسمية التي كانت وما زالت الهوية الوطنية لكل الطلاب، وقد استغرب المجتمعون القرار المفاجىء للوزير علما أننا كرابطة أكدنا بكل البيانات السابقة ومذكرة الرابطة (التي تضمنت سيناريوت تحمي التعليم الرسمي وتحفظ الشهادة الرسمية ) وخلال اللقاء الأخير الذي حصل في مكتبه على إجراء الامتحانات الرسمية ضمن الشروط الصحية الملائمة التي تحفظ سلامة الطلاب وحقهم في نيل شهادة رسمية معتبرة".

كما تسجل الهيئة الادارية للرابطة " تحفظها على قرارالترفع التلقائي الذي سينعكس سلبا على العام الدراسي القادم".

اضاف البيان :" وانطلاقا مما تقدم تطالب الهيئة الادارية للرابطة من موقعها كشريك بالقرارات التربوية التعلمية، من معالي الوزير والمسؤولين بالوزارة اشراكنا بالقرارات التي ستلي قرار الإلغاء والإنهاء ، لا سيما الضوابط التي أشار إليها معاليه بقراره الأخير".

وطالبت الهيئة الإدارية أن "تكون الضوابط موضوعية عادلة لكل الطلاب مع مراعاة الظروف التي مروا فيها من بداية العام حتى تاريخه".