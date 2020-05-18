4 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية

A + A -

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 18 / 5 / 2020 الساعة 10.15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى فوق البحر مقابل مدينة جبيل، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.20 من فوق بلدة يارون.

وعند الساعة 10.40، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا، ونفذتا طيرانا عدائيا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.25 من فوق بلدة رميش".