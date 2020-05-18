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نعمة: سنستمر بتوقيف التجار المخالفين... وهذا هو سبب ارتفاع سعر السلع!

18
MAY
2020
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اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة انه لا يخفى على احد اننا نعاني من أزمة اقتصادية حادة لها تداعياتها على المجتمع لذا نعمل بالحكومة على عدة حلول بديلة للحفاظ على الأمن الغذائي، مؤكداً "سنستمر بتوقيف التجار المخالفين واقفال المتاجر بالشمع الأحمر ولن هذا لا يكفي مع العوامل الأخرى للغلاء، لذا سنبدأ قبل نهاية هذا الشهر بدعم سلة غذائية مع مصرف لبنان عبر تأمين الدولار لإستيراد السلع الأساسية .

 

وأشار نعمة في حديث لتلفزيون العربي الجديد الى ان سعر صرف الدولار ارتفع بنسبة 300% انما أسعار السلع ارتفعت بحوالي 55% بسبب التشدد بالقرارات والاجراءات من قبلنا، وقد تم توقيف بعض التجار ومصادرة بضائعهم والاجراءات الى تصاعد مع تكرار المخالفات، لافتاً الى ان سبب ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 الى 4300 ل.ل، بالإضافة الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً بسبب التوقف عن التصدير بعد انتشار وباء كورونا، والسبب الثالث هو جشع واستغلال بعض التجار والصناعيين والزراعيين للأزمة.

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