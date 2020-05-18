الاشتباه بحالة مصابة بكورونا في هذه المنطقة!

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال سجل اليوم حالة واحدة مشتبه فيها حتى ساعة إعداد التقرير"، لافتا إلى أن "عدد المصابين في القضاء ما زال 37 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 29 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وتماثل 6 منهم الى الشفاء بشكل تام".



وأشارت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر وفرق المستجيب الأول تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الPCR الخاص بهم، ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة التزام الحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".



وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة".