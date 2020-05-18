وصول 3 رحلات تقل لبنانيين قادمين من لارنكا والرياض وباريس

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وصلت 3 رحلات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تقل لبنانيين من الخارج الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، اليوم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من عملية إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج، استنادا إلى خطة الحكومة اللبنانية.



وكانت حطت ظهرا رحلة من لارنكا على متنها 56 راكبا، تلتها رحلة من الرياض في المملكة العربية السعودية عند الثالثة والنصف على متنها 114 راكبا. وعند السادسة، وصلت رحلة من باريس على متنها 68 راكبا.



ولدى وصول الرحلات، اتبعت الإجراءات والتدابير من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والأجهزة المعنية في المطار.



ويشار إلى أن القادمين اليوم أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان، ومن المقرر وصول 3 رحلات أخرى، مساء، من أبو ظبي، دبي، ولندن.