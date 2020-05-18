خلية الازمة في جديدة القيطع: هذه هي نتائج اعادة فحص عينات ال pcr

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صدر عن خلية الازمة في جديدة القيطع بيان جاء فيه: "بعد مراجعة المصادر الطبية والاستشفائية المختصة بازمة كورونا، تبين ان نتائج اعادة فحص عينات ال pcr في مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا عكار ومستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت لكل من: (ا.ع غ)، (أ.ع.غ)،( م.ش.غ)، (ح.خ.غ) ،( ر.ف.ج) ، (ع.ف.ج)،(م.ح.ن)،( أ.ع.ج) ، (ح.خ.ع) ،(س.م.ع) ،(ع.خ.ع) ،(خ.ع.أ)،(ع.ع.ا). جميعها سلبية. وهناك نتيجتان ايجابيتان لكل من (ف.ع. غ)و (ح.ع.غ)".

وتقدمت خلية الازمة ب"الشكر من مستشفى عبدالله الراسي الحكومي بشخص مديرها الدكتور محمد خضرين، الذي وقف الى جانبنا وأعاد الطمأنينة الى نفوس الاهالي.ونسأل الله الشفاء للمرضى، ونتمنى على الاهالي اخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل".

واوضح مدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا- عكار الدكتور خضرين ان "نتائج فحوصات ال PCR التي اجريت في مختبر المستشفى على 7 عينات من بينها عينة الدكتورة ج.ح طبيبة الامراض الجرثومية في المستشفى، اتت كلها سلبية".