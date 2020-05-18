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كورونا يحصد أول كاهن كاثوليكي لبناني في الخليج!

18
MAY
2020
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غيب الموت مساعد كاهن رعية القديس ميخائيل في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة الأب يوسف سامي يوسف، بعد صراع دام 3 أسابيع مع فيروس كورونا، ولأنه كان يعاني أمراضا عدة لم يتمكن من المقاومة أكثر.

ويعتبر الأب يوسف الكاهن الكاثوليكي الاول في الخليج الذي قضى متأثرا بهذا الوباء، وهو من بلدة دير دوريت الشوفية في جبل لبنان، ولد فيها في عام 1957. التحق بالرهبنة الكبوشية وأبرز نذوره في 4 تشرين الثاني من عام 1977. درس الفلسفة واللاهوت في جامعة الروح القدس - الكسليك، وارتسم كاهنا في 2 تموز من عام 1988.


لقد أعطى الأب يوسف كثيرا إلى الجاليات المسيحية المقيمة في الخليج منذ مطلع تسعينيات القرن الفائت، فخدم الجاليتين العربية والفرنسية في كنيسة القديسة مريم في دبي (1993-1995)، ثم في كنيسة سيدة الوردية في الدوحة (2004-2008)، وفي كنيسة القلب الأقدس في المنامة (2008-2011)، وفي كاتدرائية القديس يوسف في أبو ظبي (2011-2015)، وفي كنيسة القديسة مريم في العين (2016).

كما شغل مناصب عدة في الرهبانية الكبوشية من بينها: رئيس إقليمي للرهبنة في الشرق الأوسط وعضو المجلس الأسقفي في شبه الجزيرة العربية (2011- 2020).

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