الجيش يوقف شخصين ... ضبط آليات ومواد مختلفة!

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:





في إطار الإجراءات المتخذة لضبط الحدود الشرقية والشمالية ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشمال- أكروم شخصاً لإقدامه على تهريب مادة الغاز من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية بواسطة بيك آب مخصّص لتعبئة الغاز سعته 2000 ليترٍ.





كما أوقفت شخصاً آخر وضبطت جراراً زراعياً محمّلاً بكمية 2.5 طنّاً من السكّر المهرب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.





وقد أحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.