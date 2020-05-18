بمبادرة من غسان عطالله.. وفد من تجمّع "أم النور" زار وزير الشؤون الاجتماعيّة

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بمبادرة من وزير المهجّرين السابق غسان عطالله وحضوره زار وفد من تجمّع "أم النور" الذي يهتمّ بتأهيل الشباب المدمن على المخدّرات، وزير الشؤون الاجتماعيّة رمزي مشرّفية حيث جرى البحث في سبل التعاون بين التجمّع والوزارة لما في الأمر من أهميّة كبرى. وقد ضمّ الوفد المطران غي بولس نجيم أحد مؤسسي التجمّع والرئيس الفخري له، السيد غابريال دباني رئيس التجمّع، الاب أنطوان أبي عازار، والسيد ايلي وهيبة. وقد شكر الوفد للوزير مشرّفية تعاونه وللوزير السابق عطالله دعمه لتجمّع "أم النور" منذ أن كان وزيراً للمهجّرين واستمراره بهذا الدعم من دون توقّف.



ومن ثمّ بحث كلّ من الوزير مشرّفية والوزير السابق عطالله في سبل تأمين مساعدات اجتماعيّة لأبناء الشوف في هذه المرحلة الصعبة وما يمكن القيام به لإنقاذ الموسم السياحي على أبواب الصيف، إضافة الى مشاريع إنمائية واجتماعية في الشوف، وحاجات المنطقة في أكثر من ميدان.