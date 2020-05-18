الحريري يودّع مستشارته

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غرّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر "تويتر"، قائلاً: "أتمنى كامل النجاح لكرما اكمكجي التي قررت مواصلة مشاريع أخرى بعد ١١ سنة أمضتها على رأس وحدة الشؤون الدولية في مكتبي وكمستشارة دبلوماسية لي".



واضاف: "طوال هذه الفترة، كانت عنصرا هاما بفضل معرفتها العميقة بالشؤون الدولية والسياسات العامة، ولعبت أخيراً دورا أساسيا في الدفع نحو انخراط النساء بشكل أكبر في قضايا السلام والأمن".



وتابع في تغريدة أخرى: "لطالما كانت كرما عقلا حرا، وهي ستبقى صديقة عزيزة، وأطلب من الجميع أن يتابعوا تطورها المهني وأنا متأكد أن إنجازاتها المقبلة ستشكل مصدر إلهام".