إجتماع برئاسة دياب لعرض استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود

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ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعا لعرض استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، حضرته نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء: الخارجية ناصيف حتي، المال غازي وزني، الزراعة عباس مرتض، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة الدكتور حمد حسن، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار الرئيس خضر طالب ومدير مكتبه خالد عكاري.

وخصص الاجتماع لعرض تفاصيل الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة مشاكل الحدود في لبنان وكيفية إدارتها ووضع ملاحظات الأجهزة الأمنية عليها، والتنسيق فيما بينها تمهيدا لعرض خطة شاملة لتنفيذها، بما يتلائم مع مطالب المجتمع الدولي لجهة ضبط الحدود، بالاضافة الى عملية تسهيل عبور الأشخاص والبضائع.

وتعالج الاستراتيجية الموضوعة جانبين: الأول يتعلق بالتهريب على الحدود، والثاني بكيفية إدارة الحدود.