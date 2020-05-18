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هجوم من نهاد المشنوق على بهاء الحريري

18
MAY
2020
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أشار النائب نهاد المشنوق خلال مؤتمر صحفي عقده من مجلس النواب، إلى أن "قانون العفو هو تعبير عن تسوية سياسية بين كل الاطراف وهو يحل مشكلة اجتماعية كبرى ويحقق العدل للكثيرين ممن ظلموا".

 

وأعلن المشنوق أن "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون التي ساهمت في سجن مجدليا وبناء نظارات وتوسيعها ستسلم غدا نقابة المحامين كل الغرامات المفروضة على 80 سجينًا ليتم الافراج عنهم قبل العيد".

 

ولفت إلى أن "المبنى "ب" في سجن رومية شكّل إمارة في فترة من الفترات ولقد أعدنا تنظيم المبنى وتركيب أبواب ونزع مفهوم الإرهاب منه".

 

وفي ردٍ على سؤال، أكَّد المشنوق على أنه" لا أتحدّث باسم كتلة المستقبل وعندما يذكر اسم بهاء لا أعرف ما هو المعيار الذي يقال على أساسه إن بهاء يريد ذلك أو لا يريد و"خليه الرئيس رفيق الحريري يرتاح بضريحه" وفي لبنان التغيير يتمّ بالانتخاب وليس بالكيدية".

 

وأشار إلى أن "نجاح بهاء الحريري في الأعمال لا يعني أنه مؤهل للتعامل مع الحياة السياسية اللبنانية واللبنانيون انتخبوا سعد الحريري مرات عدة وفي لبنان يحصل الاختيار بالانتخاب وليس بالكيدية والانتقام".

 

وتوجَّه المشنوق إلى بهاء الحريري بالقول: "أقول للسيد بهاء إنّه إذا كان ناجحاً في مجال الأعمال فهذا لا يعني أنه مؤهل للتعامل مع الحياة السياسية اللبنانية ولا أحد "بينزل علينا بالباراشوت".

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