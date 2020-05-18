هذه هي شروط وزارة السياحة لفتح المسابح

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صدر عن وزارة السياحة بالتنسيق مع نقابة المؤسسات السياحية البحرية في لبنان تعميم حول الشروط التي يجب التقيّد بها حفاظاً على سلامة روّادها والموظفين العاملين فيها، والتي جاء أبرزها:

فحص حرارة جميع الموظفين والرواد بشكل يومي على المدخل.

إرتداء الموظفين لكمامة الوقاية.

توزيع مواد تطهير وتعقيم في مرافق المسبح كافة.

تعقيم وتنظيف فرشات وكراسي المسبح دورياً.

تأمين مسافات التباعد الإلزامية (1.5 متر) بين الأفراد (أو بين كل عائلة وأخرى).

العمل بقدرة استيعابية أقصاها 50%.

تأمين مشرف في كل مؤسسة ومسبح على تطبيق هذه الإرشادات.

قياس دوري لمادة الكلور في أوحاض السباحة.

تعقيم وتنظيف الحمّامات ومسكات الأبواب.

إقفال الدوش الداخلي والكابينات والخزائن.