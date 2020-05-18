living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل وقعتم ضحية أعماله؟

18
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ الاتي:

 
"بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٠، ادعت لدى فصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت امرأة من الجنسية الفرنسية، ان مجهولا أقدم على نشل حقيبتها التي تحتوي جهازاً خلوياً وكاميرا تصوير وذلك في شارع ديغول، وفر الى جهة مجهولة.
 
على الاثر، وبعد ورود عدة شكاوى نشل الى غرفة المراقبة والتحكم في الوحدة المذكورة، ونتيجة المتابعة، توصلت الى تحديد مكان تواجد المشتبه به.
 
على الفور، جرى التنسيق مع مفرزة استقصاء بيروت، بحيث تمكنت دورية من هذه المفرزة بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٠ من توقيف النشال في محلة طريق الجديدة، ويدعى:
 
- ط. م. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) وضبطت بحوزته حبوب مخدرة، اضافة الى دراجة آلية نوع "JR" لون ابيض كان يستخدمها في عملياته، وجرى تسليمه الى فصيلة رأس بيروت.
 
بالتحقيق معه من قبل هذه الفصيلة، اعترف بما نسب اليه، وبإقدامه على ٣ عمليات نشل ضمن محلة ميناء الحصن، وقد تبين انه من اصحاب السوابق بجرم نشل.
 
اجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص.
 
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة راس بيروت الكائن في ثكنة يوسف حبيش في محلة الحمراء شارع بلس، أو الاتصال على الرقم:٧٤٠٩٤٢/٠١ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout